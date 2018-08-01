Стали известны подробности гибели журналиста "АиФ" в Нижегородской области

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Смерть сотрудника издательского дома "Аргументы и факты" Сергея Грачева, по предварительным данным, ненасильственная, сообщили "Интерфаксу" в региональном СУ СКР.

"Видимых телесных повреждений на теле нет. Предварительно, смерть журналиста не носит криминального характера", - сказал представитель управления.

Он добавил, что тело журналиста было найдено в лесополосе в Кстовском районе. Для установления причин его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Грачев, приехавший в командировку в Нижний Новгород, 21 июля вышел из гостиницы в центре города, после чего перестал выходить на связь. Поиски корреспондента вели следователи, полиция и волонтеры.

Вечером 31 июля на странице нижегородской поисково-спасательной группы "Рысь" появилось сообщение, что Грачев найден мертвым.