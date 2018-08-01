СКР завел третье дело на экс-гендиректора астраханской верфи "Красные баррикады"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - СКР возбудил в отношении бывшего гендиректора судостроительного завода "Красные баррикады" (одна из крупнейших астраханских верфей) Александра Ильичева уголовное дело о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Андрей Хегай.

По его словам, Ильичев подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 2 статьи 201 УК РФ (мошенничество, злоупотребление полномочиями).

"По версии следствия, бывший генеральный директор судостроительного завода "Красные баррикады" незаконно включил в налоговую декларацию за 4-й квартал 2014 года ложные сведения о размере НДС, подлежащего возмещению, на сумму более 18 млн рублей и представил ее в налоговую. На основании этих документов заводу возмещена сумма налога на добавленную стоимость, а также принято решение о зачете НДС в счет предстоящих платежей по налогам", - сказал Хегай.

Установлено также, что подозреваемый заключил договор на невыгодных для завода условиях с подконтрольной ему организацией на изготовление и поставку свай, завысив их стоимость на сумму свыше 121 млн рублей. Это привело к дезорганизации работы завода, нанесению материального ущерба в особо крупном размере и задержкам выплаты заработной платы работникам.

Эти факты выявлены сотрудниками УМВД и УФСБ России по Астраханской области.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Бывший генеральный директор содержится под стражей.

Ранее сообщалось, что Ильичев стал фигурантом уголовного дела о сокрытии средств, за счет которых должны выплачиваться налоги. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 199.2 УК РФ.

Кроме того, сообщалось, что Ильичев является фигурантом уголовного дела о невыплате заработной платы (часть 2 статьи 145 УК РФ). По версии следствия, генеральный директор завода не выплачивал в полном объеме 834 работникам заработную плату с июня по октябрь 2017 года на сумму более 55 млн рублей.

В январе этого года Астраханский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты руководства "Красных баррикад" по делу об уклонении от уплаты налогов на 65,6 млн рублей. Жалобу подавали адвокаты осужденных по части 1 статьи 199.2 УК РФ - теперь уже бывших гендиректора завода Ильичева, заместителя гендиректора Петра Морозова, финансового директора Дмитрия Антипова и главного бухгалтера Надежды Назаровой.

Также судом был удовлетворен иск прокуратуры о взыскании всей суммы ущерба - 65,6 млн рублей. Взыскание будет производиться за счет имущества осужденных в солидарном порядке.

Сообщалось также, что Арбитражный суд Астраханской области в декабре 2017 года признал банкротом ОАО "Судостроительный завод "Красные баррикады" и ввел на предприятии конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

Судостроительная верфь "Красные баррикады" специализируется на строительстве сухогрузных судов и танкеров, плавучих установок. "Объединенная судостроительная корпорация" приняла решение о вхождении верфи в свою структуру.