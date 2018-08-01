Максимальная прибавка работающим пенсионерам за 2017 год составит 235 рублей

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Пенсионный фонд РФ (ПФР) сделал перерасчет пенсий пенсионерам, которые работали в прошлом году - максимальная прибавка составит чуть больше 230 рублей, сообщает пресс-служба ПФР.

"Максимальная прибавка в результате перерасчета ограничена тремя пенсионными баллами, рассчитанными по стоимости 2017 года, и составляет 235,74 рубля. На проведение перерасчета страховых пенсий в бюджете Пенсионного фонда России в 2018 году предусмотрено 10,7 млрд рублей", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в среду.

Перерасчет происходит каждый год в связи с тем, что работающие пенсионеры продолжают получать зарплату, а с нее работодатель продолжает отчисления в Пенсионный фонд. В отличие от индексации, при перерасчете увеличение индивидуально и зависит от того, какая была у работника зарплата.

Год назад в августе перерасчет получили 11,8 млн пенсионеров, работавших в 2016 году, максимальная сумма составляла 169 рублей.

Индексация пенсий работающим пенсионерам не производится - она возобновляется лишь тогда, когда пенсионер прекращает работать. Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин говорил журналистам, что пока предложения о возобновлении индексации работающим пенсионерам нет в пакете документов, который готовит правительство ко второму чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста.