Защита заключенного Макарова потребовала арестовать замначальника колонии

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Фонд "Общественный вердикт" обжаловал постановление Заволжского районного суда Ярославля о домашнем аресте замначальника колонии №1 Ивана Калашникова в связи с делом о пытках заключенного Евгения Макарова, его зашита требует более строгой меры пресечения.

"Калашников - самый высокопоставленный из 18 фигурантов видео, на котором пытают Макарова (...) По мнению правозащитников, находясь под домашним арестом, подозреваемый может скрыться от следствия и суда, а также препятствовать расследованию уголовного дела", - говорится в сообщении фонда.

"Новая газета" 20 июля опубликовала видео истязаний Макарова: на записи 18 сотрудников колонии длительное время избивают его кулаками и дубинками. Инцидент произошел летом 2017 года. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Центральный аппарат Следственного комитета расследует уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия.

Семеро сотрудников ИК-1 были арестованы, Калашников отправлен под домашний арест.