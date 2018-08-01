В Рособрнадзоре обещали решить вопрос с лицензией Европейского университета к сентябрю

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Окончательное решение по лицензии на образовательную деятельность для Европейского университета в Санкт-Петербурге будет принято Рособрнадзором максимум в первых числах сентября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Процедура рассмотрения заявки на получение лицензии занимает не более 45 рабочих дней с момента принятия документов в работу. Заявка на предоставление лицензии была подана Европейским университетом в Санкт-Петербурге 4 июля", - отметили в пресс-службе.

Ранее в среду в Европейском университете сообщили, что вуз успешно прошел выездную лицензионную проверку экспертов, направленных Рособрнадзором. Проверка проводилась два дня - 31 июля и 1 августа. По словам руководителя аппарата ректора университета Аллы Самолетовой, "нарушений не выявлено".

В Рособрнадзоре, в свою очередь, напомнили, что выездная проверка - это "один из этапов получения вузом лицензии на осуществление образовательной деятельности". На основе акта проверки будет подготовлен приказ Рособрнадзора, где будет указано окончательное решение.

Европейский университет в Санкт-Петербурге, частный российский вуз, был лишен лицензии на ведение образовательной деятельности в 2017 году по иску Рособрнадзора.

Вуз был учрежден в 1994 году при активной поддержке мэра города Анатолия Собчака, в его попечительский совет входит директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В начале июля Европейский университет в четвертый раз обратился с заявлением о получении новой лицензии.