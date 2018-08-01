Маршрутки перестанут останавливаться по требованию в Петербурге с июля 2020 года

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Власти Петербурга с 1 июля 2020 года планируют перевести весь общественный транспорт города на работу по регулируемому тарифу. Об этом сообщил председатель городского комитета по транспорту Александр Головин в ходе заседания транспортной коллегии в среду.

"С 1 июля 2020 года мы переходим на регулируемый тариф. Сейчас идет процесс согласования новой маршрутной сети, будем усиливать работу трамваев и троллейбусов. Автобусы будут останавливаться только на остановочных пунктах", - сказал он, добавив, что внедрение регулируемого тарифа и новая схема движения позволят освободить улично-дорожную сеть и убрать дублирование маршрутов, "которое сейчас есть и которое существенно мешает работе транспорта".

Он подчеркнул, что речь не идет об отстранении от работы частных перевозчиков, но формат будет изменен, и "буква "К" уберется". В частности, с компаниями будут заключаться госконтракты, перевозки будут субсидироваться бюджетом, а транспорт частников будет четко встроен в маршрутную сеть.

Баланс объемов городских перевозок между государственными и частными структурами - 38% на 62% соответственно - менять не планируется, добавил Головин.

Глава комитета также отметил, что вместе с городским комитетом по развитию транспортной инфраструктуры и другими органами власти Петербурга ведомство будет работать над созданием центра управления городским транспортом. Переговоры по этому проекту ведутся в том числе с иностранными коллегами, среди которых есть сингапурские компании.