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В России Арест братьев Магомедовых

Мосгорсуд оставил под арестом активы и банковские счета компаний по делу братьев Магомедовых

Есть обновление от 18:35

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отказал в снятии обеспечительного ареста, наложенного на активы и банковские счета еще восьми компаний по уголовному делу Зиявутдина и Магомеда Магомедовых.

"В удовлетворении апелляционных жалоб заявителя отказать", - огласила судья решение в среду.

Накануне Мосгорсуд отказался снять арест с активов еще 16 компаний по делу - таким образом, согласно постановлениям апелляционной инстанции, под арестом остались счета и доли в уставных капиталах всех 24 компании, поподконтрольных братьям Магомедовым.

Во время заседания представители компаний жаловались на необоснованность наложения обеспечительных мер на их банковские счета, заявив, что ведут самостоятельную деятельность и не имеют отношения ни к братьям Магомедовым, ни к какой-либо противоправной деятельности.

В свою очередь следователь и прокурор настаивали на законности ареста денежных средств, которые являются, в том числе гарантией обеспечения гражданских исков по делу от потерпевших компаний. Ранее в суде стало известно, что одной из потерпевших признана "Объединенная зерновая компания" (ОЗК).

Как сообщалось, Тверской суд Москвы ранее наложил обеспечительный арест на активы и банковские счета следующих компаний: ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП), группа FESCO и ряд компании входящие в группу, в том числе "Femsta", "Феско сервис", "Феско бункер" и "Феско ЕРЦ", ОАО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), группа "Сумма", ООО "Кардо Альянс", ООО "Россетьэнерго", АО "Русская Тройка", ООО "Русские просторы", ООО "Саммит", ООО "Сахагазсинтез-недра", ОАО "Северное сияние", ООО "СЗМК-Глобалсталь", ООО "Система", ООО страховая компания "Воско", ООО строительная компания "Стиль-Т", ГС "Инженерия", ООО "Межозерное", ООО "Прогрессив, ООО "Глобалавтоматика", АО "Элеватор", ООО "Владивостокский автомобильный терминал", ТК "Логистика".

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Теги: Магомед Магомедов

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