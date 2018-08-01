Эксперт не исключил, что России в этом году придется покупать пшено

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Резкое сокращение посевных площадей под просом, которое наблюдается в РФ второй год подряд, может привести к дефициту пшена и даже его импорту в текущем сельхозгоду (июль 2018-июнь 2019 гг.), считает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

"На просяном поле у нас полный провал, возможно, в этом сезоне придется импортировать пшено", - заявил Рылько "Интерфаксу".

По его словам, наиболее вероятный поставщик - Украина. "Может быть и Польша, но пока нет уверенности в урожае проса в этой стране в текущем году", - сказал он.

Рылько сообщил, что посевы проса, которые традиционно занимали в России 400-450 тыс. га и более, в прошлом году снизились до 277 тыс. га, в этом году - до 259 тыс. га. В прошлом году урожай составил всего 316 тыс. тонн против 630 тыс. тонн годом ранее.

Недавно эксперты ИКАР побывали в Волгоградской и Саратовской областях, являющихся крупными производителями проса. "Наша агроэкспедиция показала, что посевы находятся в плачевном состоянии", - сказал глава ИКАР.

"Трудно сказать, что привело к такому резкому сокращению площадей. Похоже, крестьяне не сориентировались на рынке или им помешала засуха, - заявил он. - Но то, что любителям пшенной каши и владельцам канареек и попугайчиков в этом году придется серьезно потратиться на крупу, очевидно".

По данным ИКАР, средняя цена пшена в опте к 30 июля достигла максимума за последние 7 лет и составила 31,1 рубля за 1 кг.

По данным компании "ПроЗерно", за неделю - с 20 по 27 июля - оптовая цена на пшено выросла сразу на 965 рублей, до 29 200 рублей за тонну. В июне этого года средняя цена составила 27 200 рублей. В июле 2017 года она была всего 10 тыс. рублей за тонну.

"Рекордным по росту цен на пшено был 2011 год, когда эта крупа подорожала до 50 рублей за килограмм. Вот к этой цифре цена может тянуться и в этом сезоне", - отметил Рылько. Тот резкий рост цен связан с последствиями сильнейшей засухи 2010 года, когда Россия собрала всего 143 тыс. тонн проса, а общий урожай зерновых и зернобобовых культур составил 60,96 млн тонн.