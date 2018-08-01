В ОНК рассказали, что к обвиняемым в убийстве отца девушкам в ИВС относятся "трепетно"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники Общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы в среду вновь посетили в изоляторе временного содержания по северо-восточному административному округу сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.

"В изоляторе все к ним очень трепетно относятся, на условия содержания они не жалуются", - сказал "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

Он также отметил, что у старшей сестры травма ноги, из-за которой она почти не встает. В связи с этим, сотрудники ИВС по необходимости вызывают ей скорую помощь, врачи которой ее осматривают и меняют повязки.

Вместе с тем, он отметил, что в среду девушки вернулись в ИВС после следственных действий в час ночи, поэтому сегодня они выглядели очень измотанными.

Между тем, представитель ОНК и Московской Хельсинской группы Евгений Еникеев сообщил, что адвокат сестер Хачатурян уже несколько часов не может пройти к ним в ИВС. Он отметил, что следователя при этом в ИВС допустили, там же находится и мать сестёр.

"Адвокату говорят, что, когда выйдет следователь, он ему все объяснит. Мы считаем, что следователь сейчас оказывает психологическое давление, например, в своих интересах убеждает девушек отказаться от адвоката", - сказал Еникеев.

Вечером 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления задержаны трое дочерей потерпевшего в возрасте 17, 18 и 19 лет. Девушки признали вину и заявили, что отец в течение длительного времени издевался над ними.

30 июля Останкинский суд Москвы не стал рассматривать ходатайства об аресте сестёр, продлив срок их задержания на 72 часа. Как ожидается, вопрос об их аресте будет рассмотрен в суд 2 августа.