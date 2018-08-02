Суд приостановил работу крупной турбазы на Байкале

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Ольхонский районный суд Иркутской области запретил эксплуатацию 39 зданий туристического комплекса "Байкалов острог" общей площадью 6 тыс. кв. метров на острове Ольхон озера Байкал, сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

По данным прокуратуры, туристический комплекс был возведен по проекту, не имеющему положительного заключения государственной экспертизы, что является нарушением федерального закона "Об охране озера Байкал". Объекты капитального строительства использовались без разрешения на ввод в эксплуатацию.

"Это послужило основанием для обращения в суд Ольхонского природоохранного прокурора и применения обеспечительных мер по запрету эксплуатации зданий турбазы. Исковое заявление прокуратуры находится на рассмотрении суда", - говорится в сообщении.

"Информация дается для предупреждения туристов, желающих воспользоваться услугами указанной базы отдыха", - отмечается в сообщении.

Турбаза "Байкалов острог" расположена на улице Набережная в поселке Хужир - административном центре Ольхона.