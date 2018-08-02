В Кемерове произошел пожар в многоэтажке

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание на чердаке и крыше многоэтажного жилого дома в Кемерове, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Кемеровской области.

Возгорание в чердачном помещении произошло утром в четверг. К месту происшествия были направлены несколько подразделений пожарной охраны. В тушении были задействованы девять отделений пожарной охраны с привлечением трех автолестниц. Работа осложнялось высокой температурой и сильным задымлением.

Основная часть жильцов дома эвакуировались самостоятельно еще до прибытия пожарной охраны, 12 человек были выведены пожарными из задымленного помещения в ходе разведки. По предварительным данным, пострадавших нет.

С момента обнаружения возгорания коммунальные службы оперативно отключили здание от систем электро- и газоснабжения.

Причина пожара устанавливается.