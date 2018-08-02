В Иркутской области потух последний пожар

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - По данным на утро четверга, в Иркутской области нет природных пожаров, сообщила пресс-служба регионального правительства.

За минувшие сутки потух последний очаг площадью 1 тыс. 137 га, находившийся в зоне космического мониторинга на территории самого северного Катангского района, в 14 км от райцентра Ербогачен. "Новых лесных пожаров не обнаружено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что утром в среду в регионе полыхал один природный пожар площадью 1 тыс. 255 га, возникший 14 июля из-за сухих гроз на севере. Тушение его не велось из-за крайней удаленности и отсутствия угроз.

Сообщалось также, что с 30 июля в регионе прогнозируются сильные дожди.