Объявленного в розыск жителя Приморья задержали на его свадьбе в ЗАГСе

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Судебные приставы в Приморье задержали местного жителя, объявленного в розыск, в отделе записи актов гражданского состояния (ЗАГСе), где проходила его свадьба.

"Судебные приставы прибыли в отдел ЗАГС. После того, как церемония бракосочетания закончилась, приставы задержали гражданина и передали судье", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Приморскому краю.

Суд заключил мужчину, который является фигурантом уголовного дела о неприкосновенности жилища, под стражу.