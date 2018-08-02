Глава МИД Филиппин обвинил США в лицемерии из-за планируемых санкций

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД Филиппин Алан Питер Кайетано назвал лицемерием намерение США ввести санкции в отношении Манилы в случае закупки ею российских вооружений.

Отвечая на вопрос, как на Филиппинах оценивают возможное введение санкций Вашингтоном в случае продолжения военно-технического сотрудничества с Россией, он сказал журналистам: "Некоторые этим обеспокоены, но, если мы хотим проводить независимую международную политику, мы не должны позволять никому диктовать нам условия".

"Если это (введение санкций - ИФ) произойдет, то это будет лицемерием", - подчеркнул министр.

На вопрос, продолжит ли Манила военно-техническое сотрудничество с Россией, он ответил: "Я думаю, что оно будет только улучшаться".

18 июня соглашение между Россией и Филиппинами о военно-техническом сотрудничестве, подписанное в октябре прошлого года, вступило в силу.

Москва и Манила в октябре 2017 года договорились работать вместе в сфере ВТС в течение, как минимум, 5 лет. Договоренности автоматически пролонгируются, если стороны не заявили о намерении остановить действие документа.

В нем отмечается, что РФ и Филиппины договорились сотрудничать в сфере поставок вооружения и военной техники, а также другой продукции военного назначения для нужд обороны и безопасности. Соглашением предусмотрено обеспечение эксплуатации, ремонта и модернизации продукции, оказание услуг в сфере военно-технического сотрудничества, оказание военно-технической помощи. Кроме того, предусмотрена возможность обучения кадров.

Соглашение было подписано в октябре прошлого года во время визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Манилу.

Ранее сообщалось, что Филиппины уже получили от РФ партию продукции военного назначения, включая стрелковое оружие, боеприпасы к ним, а также армейские грузовики.

В 2017 году официальный представитель ФСВТС России Мария Воробьёва сообщила "Интерфаксу", что "филиппинская сторона проявляет интерес к широкому спектру российской продукции военного назначения для всех видов Вооружённых сил, полиции и береговой охраны". "Это - патрульные корабли, скоростные катера, подводные лодки проекта 636 ("Варшавянка"- ИФ), вертолётная техника, бронированные автомобили, стрелковое оружие и средства ближнего боя", - пояснила М.Воробьёва.

Она сообщила, что филиппинской стороне проведены презентации продукции концерна "Калашников", вертолётов Ми-17В-5, Ми-17Ш, Ми-35, быстроходных катеров, систем береговой охраны, других образцов военной техники.