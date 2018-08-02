Клиенты "Интрэвел Столешники" потребовали страховое возмещение на 36 млн рублей

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Клиенты туроператора "Интрэвел Столешники" подали заявления в страховые компании на сумму более 36 млн рублей, его финансовая ответственность застрахована на 50,5 млн рублей, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"После объявления о несостоятельности туроператора три страховые компании "Армеец", "Якорь" и "Экип" договорились о совместном приеме заявлений от его клиентов. Общая стоимость туров, заявленных на этот момент к компенсации, составляет примерно 36 млн рублей", - сказала она.

По данным РСТ, из 310 заявлений на долю "Армейца" приходится на сегодняшний момент 163, на долю "Якоря" - 110. В "Экип" подано 37 обращений.

В реестре, опубликованном на сайте СК "Якорь", говорится уже о 311 заявлениях, поданных в три страховые компании.

Туроператор "Интрэвел Столешники" сообщил о прекращении деятельности 20 июля. Его ответственность застрахована в четырех страховых компаниях на общую сумму 80 млн рублей, но 30 млн из них оформлены договором с СК "Инвестстрах", у которой в апреле была отозвана лицензия. Еще 552,5 тыс. рублей находятся в фонде персональной ответственности. Как заявлял туроператор, фингарантий должно хватить на возмещение ущерба всем пострадавшим туристам.

У компании "Интрэвел Столешники" продано порядка 900 туров до ноября. Ранее директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко сообщил, что все клиенты туроператора вернутся в Россию до 7 августа, сейчас за рубежом находится чуть больше сотни туристов.