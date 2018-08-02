Замглавреда Центра Ходорковского вызвана на допрос по делу о гибели россиян в ЦАР

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Заместитель главного редактора Центра управления расследованиями (ЦУР) Анастасия Горшкова вызвана на допрос в Следственный комитет, говорится в сообщении на сайте "МБХ медиа" со ссылкой на главу ЦУР Андрея Коняхина.

"В Москве следователь Следственного комитета России вызвал на допрос заместителя главного редактора "Центра управления расследованиями" Анастасию Горшкову", - сообщил Коняхин.

По его словам, допрос идет "уже три часа". "Она проходит как свидетель по делу об убийстве Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, снимавших фильм об участии России в конфликте в Центральноафриканской республике", - отметили глава ЦУР.

В ЦАР в результате нападения неизвестных погибли российский журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, которые снимали для Центра управления расследованиями фильм о частных военных компаниях.