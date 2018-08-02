"Эсеры" предложили ввести запрет на повышение возраста выхода на пенсию до 2035 года

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Депутаты фракции "Справедливая Россия" в Госдуме во главе с ее лидером Сергеем Мироновым предлагают ввести запрет на повышение возраста выхода на пенсию до 1 января 2035 года - соответствующие поправки подготовлены к правительственному пенсионному законопроекту, принятому Госдумой в первом чтении 19 июля.

"Из разработанного правительством проекта "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий" предлагается исключить всякое упоминание о повышении пенсионного возраста и установить запрет на повышение возраста выхода на пенсию до 1 января 2035 г.", - говорится в сообщении, размещенном в четверг на официальном сайте партии "Справедливая Россия".

Соответствующие поправки к принятому Госдумой в первом чтении законопроекту разработал Миронов совместно с коллегами по фракции Михаилом Емельяновым и Олегом Шеиным.

Поправки уже направлены в четверг в профильный комитет - по труду, социальной политике и делам ветеранов. Он отвечает за доработку законопроекта и подготовку его ко второму чтению.

"Особо отмечена недопустимость повышения пенсионного возраста для граждан, работающих в условиях Крайнего Севера", - сообщают "эсеры".

Миронов и его коллеги предлагают также установить норму о "полноценной индексации пенсий для работающих и неработающих пенсионеров; включить в пенсионный страховой стаж периоды обучения и ухода за ребенком до трех лет и ввести ограничения на участие в государственных закупках для компаний, привлекающих нелегальный труд".

В партии обратили внимание на то, что данный пакет поправок решено направить в субъекты РФ, чтобы члены фракций "Справедливой России" подавали их от своего имени в своих Законодательных Собраниях.

Думская фракция "СР" проголосовала против законопроекта о повышении пенсионного возраста, когда он 19 июля рассматривался Госдумой в первом чтении.

Согласно законопроекту, поддержанному голосами фракции "Единая Россия", возраст выхода на пенсию повышается для женщин с 55 до 63 лет, для мужчин - с 60 до 65 лет.