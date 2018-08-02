Синоптики предупредили о почти 50-градусной жаре в Португалии и Испании

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Жители Пиренейского полуострова готовятся к аномально жаркой погоде, сообщает в четверг агентство АР.

Ожидается, что в южных районах Португалии температура воздуха к выходным поднимется до 47 градусов по шкале Цельсия. Ввиду этого местные власти предупредили местных жителей и туристов о необходимости соблюдать повышенные меры осторожности.

Воздушные массы, несущие аномально жаркий воздух, двигаются на юго-запад Европы со стороны Африки. Метеорологи опасаются, что помимо жары Португалия и Испания могут столкнуться с еще одной проблемой - повышенным содержанием пыли в воздухе из-за песчаных бурь в пустыне Сахара.

Кроме того, аномально высокие температуры зафиксированы в восточной Европе: в частности, сильная жара установилась в Польше, где электростанции были переведены на режим работы в условиях чрезвычайной ситуации из-за повышенного уровня использования кондиционеров и вентиляторов как в жилых домах, так и в общественных учреждениях по всей стране.