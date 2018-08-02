В Карелии открыли памятник погибшему в Чечне Герою России Александру Калинину

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Петрозаводске в день ВДВ открыли памятник Герою России Александру Калинину, командиру одного из подразделений спецназа ГРУ, погибшему в бою у чеченского села Харсеной в 2000 году.

Как передал корреспондент "Интерфакса", в церемонии открытия приняли участие заместитель секретаря Совбеза России Рашид Нургалиев, глава Карелии Артур Парфенчиков, депутаты Госдумы Валентина Пивненко и Светлана Журова, мать Героя России Анна Калинина.

"Мы с Александром (Калининым - ИФ) и его матерью, Анной Генриховной, из одного поселка (Надвоицы Сегежского района - ИФ), я заканчивал ту же школу, что и Александр. Он связал свою судьбу с военным делом, и я связал. Но только одно есть но: он должен был жить, он моложе. Он должен был сегодня вместе с нами отмечать праздник ВДВ", - сказал Нургалиев.

Александр Калинин родился 16 февраля 1975 года в поселке Надвоицы. Окончил среднюю школу и поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Затем был переведен в 16 роту Новосибирского высшего общевойскового командного училища. С 1998 года служил во 2-й отдельной бригаде специального назначения ГРУ Генерального штаба ВС РФ.

21 февраля 2000 года около села Харсеной Шатойского района республики Чечня три разведывательные группы попали в засаду, подготовленную несколькими сотнями боевиков. 25 спецназовцев и восемь бойцов из другого подразделения, попытавшегося прийти к ним на помощь, погибли. В живых остались всего два человека. Боевики потеряли от 70 до 100 человек убитыми. Указом президента РФ от 24 июня 2000 года капитану Калинину за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, присвоено звание Героя России посмертно.