Мосгорсуд признал законным продление Навальному испытательного срока по делу "Кировлеса"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным продление испытательного срока оппозиционеру Алексею Навальному, осужденному за хищения у предприятия "Кировлес", разрешив ему отмечаться у инспектора в любое время.

"Постановление Симоновского суда Москвы от 25 июня изменить: исключить из постановления обязанность Навального каждый понедельник отмечаться в уполномоченных органах ФСИН, в остальной части оставить решение без изменений", - говорится в решении Мосгорсуда.

Согласно постановлению суда апелляционной инстанции, Навальный теперь может приходить к инспектору в любое время. Решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

Как сообщалось, Симоновский суд Москвы продлил испытательный срок Навальному до 8 июля 2019 года. Было удовлетворено ходатайство, с которым в суд обратился начальник филиала N15 Федерального казенного учреждения "Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Москве" (ФКУ УИИ УФСИН). Свое требование ведомство мотивировало наличием трех правонарушений, за которые Навальный привлекался к административной ответственности.

По словам адвоката оппозиционера Ольги Михайловой, решение Симоновского суда, если оно вступит в силу, не только отдалит возможность Навальношл выдвигаться на выборы (он не сможет участвовать в выборах в течение уже 11 лет), но и даст возможность ФСИН обратиться в течение этого года с ходатайством об изменении условного срока на реальный.

Ранее ФСИН неоднократно безрезультатно пытался продлить оппозиционеру испытательный срок - суд каждый раз не находил доводы службы обоснованными.

Суды по делу "Кировлеса"

Первый приговор по делу "Кировлеса" Навальному и предпринимателю Петру Офицерову, которых обвинили в хищении 16 млн рублей у предприятия, был вынесен Ленинским судом в Кирове 18 июля 2013 года.

Тогда суд установил, что фигурантами было совершено хищение 10 тыс. кубометров лесопродукции стоимостью 16 млн рублей у кировского госпредприятия. Подсудимых взяли под стражу в зале суда, однако на следующий день освободили под подписку о невыезде до вступления приговора в силу. Позднее Кировский облсуд изменил приговор осужденным, заменив реальное наказание условным сроком и штрафом в 500 тыс. рублей.

Защита Навального и ПОфицерова обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на нарушение права на справедливое судебное разбирательство. Страсбургский суд в опубликованном 23 февраля 2016 года решении встал на сторону заявителей.

Президиум Верховного суда (ВС) РФ 16 ноября 2016 года отменил приговор по представлению председателя ВС РФ о возобновлении производства по делу в связи с решением ЕСПЧ. Новое рассмотрение дела началось в Ленинском суде Кирова 5 декабря 2016 года. 8 февраля 2017 года Навальный и Офицеров были приговорены к условному наказанию на срок пять и четыре года соответственно с испытательным сроком полтора года.