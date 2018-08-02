Курганская прокуратура проверит сообщения о жестоком обращении с пациентами психоневрологического интерната

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура в Курганской области проверит обращение о ненадлежащем содержании пациентов Сычевского психоневрологического интерната.

"В связи с поступившим 1 августа 2018 в прокуратуру Кетовского района обращением незамедлительно организованы дополнительные надзорные мероприятия, к проведению которых привлечены представители заинтересованных структур", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Если будут выявлены факты нарушения прав пациентов, прокуратура "примет исчерпывающие меры реагирования", сказали в ведомстве.

О жестоком обращении с пациентами Сычевского психоневрологического интерната - в частности, избиении его пациентов, ранее писали СМИ.

Отмечается, что последняя оценка деятельности Сычевского психоневрологического интерната проводилась в июне текущего года. Прокурор района провел личный прием граждан. По фактам несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований при использовании мебели директору интерната было внесено представление.

Как сообщается на сайте ГБУ "Сычевский психоневрологический интернат", учреждение занимается стационарным социальным обслуживанием пожилых граждан: женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, инвалидов 1 и 2 групп старше 18 лет, людей хроническими психическими заболеваниями.