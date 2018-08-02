Жителя Брянска задержали за выращивание дома кактусов с галлюциногеном мескалин

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - До 15 лет лишения свободы грозит брянцу, задержанному по подозрению в хранении и продаже наркотических и психотропных веществ, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

При обыске полицейские нашли в квартире 38-летнего мужчины больше килограмма марихуаны и 73 кактуса, которые содержат мескалин - наркотик, вызывающий галлюцинации.

"Растения брянец выращивал с помощью специального оборудования для последующей реализации", - говорится в сообщении.

Против подозреваемого возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 и части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконное хранение наркотиков в крупном размере, незаконный сбыт наркотических и психотропных средств в значительном размере).

"Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 и 15 лет соответственно с наложением штрафа в сумме до полумиллиона рублей", - отмечается в пресс-релизе.

До суда задержанный будет находиться под стражей.