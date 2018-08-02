Морское сообщение между Сочи и Крымом возобновится 5 августа

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Круизный лайнер "Князь Владимир" возобновляет морские перевозки между Сочи и Крымом, прерванные в начале мая из-за пожара на судне, сообщает пресс-служба администрации Сочи в четверг.

"Первый рейс планируется из Сочи 5 августа", - говорится в сообщении.

По маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь - Сочи в этом году было запланировано 23 рейса, последний назначен на 6 октября. Всего на судне 337 кают. Лайнер вмещает около 800 пассажиров и 230 членов экипажа.

Рейс круизного теплохода "Князь Владимир" был отменен на неопределенное время из-за пожара, произошедшего на судне в ночь на 6 мая.

До этого рейс также отменили 29 апреля из-за технических проблем судна.

ФГУП "Росморпорт" в январе 2017 года учредило ООО "Черноморские круизы". В период навигации 2017 года теплоход совершил 18 рейсов, завершающим стал круиз в октябре.