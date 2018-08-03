Суд оставил под арестом бывшего начальника отдела МЧС по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Кемеровский областной суд отклонил в пятницу апелляционную жалобу защиты бывшего начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Березовский и Кемеровскому району Григория Терентьева, обжаловавшей его арест, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" из зала суда.

"Жалобу оставить без удовлетворения" - сказала судья Ирина Каримова. В ходе судебного заседания адвокат Терентьева Елена Баулина предлагала заменить ее подзащитному содержание под стражей на домашний арест.

"Обоснование для продления срока содержания под стражей - тяжесть преступления, оказание давления, наличие загранпаспорта. Мы не согласны", - сказала она. Однако суд не согласился с доводами защиты.

Как сообщалось, всего в рамках расследования дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" арестованы 11 обвиняемых. В зависимости от степени участия каждого им предъявлены обвинения по следующим статьям УК РФ: 109 (причинение смерти по неосторожности), 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), 293 (халатность) и 160 (растрата).

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.