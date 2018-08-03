Житель Уфы, собиравшийся воевать на стороне террористов в Сирии, получил 5 лет колонии

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Приволжский окружной военный суд вынес приговор жителю Уфы, собиравшемуся воевать на стороне террористической организации в Сирии, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии в пятницу.

"Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 24-летний мужчина был задержан сотрудниками Центра "Э" МВД по Башкирии в январе этого года в международном аэропорту "Уфа" при попытке "выехать на территорию Сирии для участия в боевых действиях в составе террористической организации".

Суд признал подсудимого виновным по ст.30, ст. 205.5 УК РФ (покушение на участие в деятельности террористической организации).