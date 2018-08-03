Число погибших при пожаре в Сочи выросло до 10 человек

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - При разборе завалов в сгоревшем самострое в Сочи обнаружены тела еще двух погибших - таким образом, количество погибших в пожаре выросло до 10 человек, сообщили в пятницу в следственном управлении СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, возгорание произошло в кафе-шашлычной, откуда пламя перекинулось на соседнее здание, хозяин которого сдавал его отдыхающим. Следователи установили, что на территории находилась одноэтажная постройка, которую мужчина также сдавал.

"Следственным отделом по городу Сочи краевого управления СКР в рамках расследования уголовного дела о пожаре с человеческими жертвами в Адлерском районе обвинение в оказании услуг ненадлежащего качества предъявлено мужчине, который возвел незаконную постройку (ч.3 ст.238 УК РФ), - говорится в сообщении.

Мужчина вину признал в полном объеме и сотрудничает со следствием.

В настоящее время 51-летний владелец шашлычной и 29-летняя женщина, которая находилась в постройке на соседнем участке, находятся в больнице с ожогами в тяжелом состоянии.

"Точная причина возгорания станет известна по результатам проводимой в настоящее время пожаро-технической экспертизы. По всем обнаруженным телам погибших назначены генетические экспертизы", - сообщает пресс-служба.

Как сообщалось, пожар произошел 27 июля, на месте ЧП были обнаружены тела восьми человек, в том числе ребенка, их личности устанавливаются. В больницу были доставлены двое взрослых и 16-летний подросток.