В Генпрокуратуре заявили о нарушениях при финансировании реставрации памятников истории

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Прокуроры выявили многочисленные нарушения в сфере распределения бюджетов на реализацию госпрограмм по сохранению исторических и культурных памятников в первом полугодии текущего года, сообщил первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман.

"В феврале-марте этого года во исполнение поручения президента страны органами прокуратуры проведены проверки исполнения бюджетного законодательства в сфере реализации госпрограмм сохранения исторических и культурных комплексов", - сказал Буксман в пятницу, выступая на заседании коллегии ведомства.

По его словам, в ходе проверок выявлены "многочисленные нарушения и злоупотребления, нецелевое использование бюджетных средств".

Буксман потребовал взять на жесткий контроль реальное исправление недостатков, указанных в актах прокурорского реагирования, ход расследования уголовных дел и в целом ситуацию, связанную с ремонтно-реставрационными работами на объектах культурного наследия.

Мошенничество при реставрации

Ранее стало известно о нескольких случаях хищения средств при реставрации исторических памятников.

9 октября 2017 года бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов и несколько других фигурантов дела были приговорены к полутора годам лишения свободы и освобождены из-под стражи в зале суда по обвинению в хищении средств при проведении реставрации памятников истории и культуры. По версии следствия, Пирумов и его сообщники нанесли ущерб на сумму не менее 100 млн рублей при заключении контрактов на реставрацию нескольких объектов культурного наследия, в том числе Псковского драмтеатра, Новодевичьего монастыря, монастыря Иоанна Предтечи в Москве и музея космонавтики в Калуге, Изборской крепости. Также в материалах дела содержатся сведения о хищении при реставрации Крепости Фридриха Великого в Калининградской области и усадьбы фабриканта Асеева в Тамбовской области.

В мае 2018 года Пирумов, руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников и директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо стали фигурантами дела о хищении 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК "Государственный Эрмитаж" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Кроме того, в конце февраля "Коммерсантъ" сообщил о расследовании уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере по итогам проверки использования средств, выделенных Министерством культуры РФ для реставрации охраняемых ЮНЕСКО памятников архитектуры на Соловках. Позднее источник в СКР подтвердил "Интерфаксу" проведение проверки на основании обращения помощника президента РФ по культуре Владимира Толстого. Толстой, в свою очередь, сообщил "Интерфаксу", что обратил внимание компетентных органов на проблемы с реставрацией объектов культурного наследия на Соловках.