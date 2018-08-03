Троих подозреваемых в хищении 2 млрд рублей у энергетической компании арестовали

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Полиция совместно с ФСБ задержала подозревамых в хищении более 2 млрд рублей у энергетической компании, сообщила "Интерфаксу" в пятницу официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, полицейские при силовой поддержке Росгвардии провели 17 обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов на территории Москвы, Красноярска, Челябинска и Ялты. "Обнаружены и изъяты предметы и документы, свидетельствующие об их противоправной деятельности", - сказала Волк.

Она отметила, что средства были похищены "путем заключения фиктивных договоров купли-продажи нефтепродуктов".

"По результатам проверки обращения руководителя компании возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). В отношении троих подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Волк.