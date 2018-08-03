Пожар в ангаре на территории "Ростсельмаша" потушен

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Пожарные потушили пожар в мебельном ангаре на территории завода по производству комбайнов "Ростсельмаш", сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
"Полная ликвидация пожара - в 11:26", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что на территории "Ростсельмаша" загорелся арендуемый ангар с мебельным производством, пожару был присвоен третий ранг сложности. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров, к тушению было привлечено 56 человек и 18 единиц техники.