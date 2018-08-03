Полиция Волгоградской области задержала собиравшую дань с дальнобойщиков банду

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в Волгоградской области пресекли деятельность преступной группы, членов которой подозревают в поборах с водителей большегрузов, следующих транзитом через регион из стран ближнего зарубежья и Европы, сообщает пресс-служба МВД РФ в пятницу.

"По имеющейся информации, организатором группы являлся 34-летний житель Волгограда, который вовлек в противоправную деятельность пятерых ранее судимых за совершение тяжких преступлений мужчин и одну женщину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники останавливали грузовые автомашины с иностранными номерами и требовали у водителей оплатить проезд по дорогам региона. Взамен выдавали изготовленные на цветном принтере так называемые пропуска безопасности с печатью некой коммерческой организации.

"В результате угроз ежедневно порядка 15-20 водителей большегрузного транспорта соглашались передать злоумышленникам деньги в обмен на липовые пропуска", - отмечается в пресс-релизе.

В настоящее время задержаны семеро подозреваемых. В ходе личного досмотра, осмотра автомобилей и квартиры полицейские изъяли деньги, предположительно, полученные в результате противоправной деятельности, около сотни бланков, а также оргтехнику.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Все подозреваемые арестованы.