МЧС РФ направит спецборт за спасенным в Пакистане петербургским альпинистом

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - МЧС РФ эвакуирует спецбортом российского альпиниста, спасенного с одной из вершин в Пакистане, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"МЧС России направило в Пакистан спецборт Superjet-100 для проведения санитарно-авиационной эвакуации российского альпиниста, который почти неделю провел на склоне горы Латок-1 в Пакистане", - сказали в пресс-службе.

Самолет SuperJet-100 МЧС России, осуществляющий санитарно-авиационный рейс, оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, позволяющими контролировать состояние пострадавшего, оказывать ему необходимую помощь во время полета.

На протяжении всей операции альпиниста будут сопровождать медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ.

В Москве пострадавшего доставят в специализированное медучреждение.

Петербургский альпинист Александр Гуков в прошлом месяце оказался заблокирован на склоне горы Латок-1 в Пакистане на высоте 6,2 тыс. метров. Мужчина совершал восхождение вместе с напарником Сергеем Глазуновым. Из-за непогоды альпинисты решили вернуться к палатке, по пути Глазунов сорвался со скалы и погиб, Гуков остался без снаряжения и еды.

Гора Латок-1 высотой 7145 м. расположена недалеко от границы Индии и Пакистана, является непокоренной.