Задержанный на Чукотке американец заблудился и не попал в Китай из-за плохой погоды

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Гражданин США Джон Мартин, задержанный на Чукотке, по предварительным данным, заблудился из-за сложных метеоусловий, ему оказана медицинская помощь, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Около двух недель назад он принял решение выйти в открытое море и из-за сложных метеоусловий и в связи с отсутствием средств навигации несколько дней провел в море и таким образом оказался на территории РФ", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.

По ее словам, власти Чукотского муниципального района провели проверку, мужчину осмотрели врачи. "Он находится в удовлетворительном состоянии", - отметила представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что американец зарегистрирован в штате Аляска и живет в Анкоридже. "Он путешествовал по реке Юкон штата Аляска на личной одноместной лодке и вышел в открытое море около двух недель назад", - сказала она.

Как стало известно, российские пограничники задержали на Чукотке гражданина США, приплывшего к берегам РФ с Аляски на лодке. По словам самого американца, он решил добраться из США в Китай, но попал в Россию. Иностранец, по словам источник "Интерфакса", попросил предоставить ему политическое убежище в России. Отмечалось, что у задержанного подозревают психическое расстройство.