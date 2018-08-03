Глава петербургского избиркома ушел в отпуск через неделю после назначения

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Глава петербургского избиркома Виктор Миненко, избранный на новую должность неделю назад, уходит в трехнедельный отпуск по семейным обстоятельствам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе горизбиркома в пятницу.

"Трехнедельный отпуск Миненко с 6 августа взят по семейным обстоятельствам и согласован с Центризбиркомом", - сказал собеседник.

Миненко был избран на должность главы Санкт-Петербургской избирательной комиссии 25 июля, его кандидатуру поддержали 12 из 13 проголосовавших.. Он сменил Виктора Панкевича, который покинул пост после выездной проверки ЦИК. Ранее Миненко занимал пост главного федерального инспектора Петербурга.

По данным СМИ, вступив в должность, Миненко указал другим членам комиссии на необходимость посещения заседаний в строгой одежде с галстуками, а также предложил начинать работу с пения гимна РФ. Кроме того, в зале заседаний появились флаги РФ и Петербурга.

В отпуск на период с 1 августа по 8 августа также ушел губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, о чем сообщил в твиттере его пресс-секретарь Андрей Кибитов.