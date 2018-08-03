В России

СКР показал видео из подъезда после убийства тремя сестрами своего отца

Есть обновление от 17:08

На записи видно, как ведет себя одна из девушек, выйдя из квартиры

СКР показал видео из подъезда после убийства тремя сестрами своего отца
Кристина Хачатурян в Останкинском суде
Фото: ТАСС, Вячеслав Прокофьев

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет России опубликовал видеозапись с камеры наблюдения в московском подъезде, в котором жили три сестры Хачатурян, признавшиеся в убийстве своего отца.

На видео записи видно, как одна из девушек в замешательстве выходит из двери к лифтам, закрывает лицо руками и затем возвращается обратно. Как отмечает СКР, сейчас следователи изучают эту запись.

Накануне Останкинский суд Москвы арестовал трех сестер Хачатурян 17, 18 и 19 лет по обвинению в убийстве собственного отца, который, как утверждают девушки, мучил их.

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27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в его убийстве были задержаны три его дочери.

Как сообщили в СКР, девушки признали вину, объяснив свой поступок тем, что отец в течение долгого времени причинял им моральные страдания.

Как заявил агентству Иван Мельников - ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, члены которой навестили сестер в изоляторе временного содержания, - девушки рассказали правозащитникам, что "отец их не пускал учиться, а дома у него был склад оружия, которым он им постоянно угрожал".

Кроме того, по словам Мельникова, сестры "говорят, что отец хотел, чтобы они были постоянно с ним, фактически использовал их как рабынь".

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