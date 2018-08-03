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Гендиректор НПО им. Лавочкина Лемешевский досрочно отправлен в отставку

Есть обновление от 17:14

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Сергей Лемешевский досрочно лишен полномочий гендиректора НПО имени Лавочкина, сообщает предприятие на своем сайте.

"Настоящим сообщаем, что на внеочередном заседании Совета директоров АО "НПО Лавочкина", состоявшемся 2 августа 2018 года, принято решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора АО "НПО Лавочкина" Сергея Антоновича Лемешевского с 3 августа", - говорится в сообщении.

"В ходе этого же заседания принято решение избрать временно исполняющим обязанности генерального директора АО "НПО Лавочкина" Харуна Жекерияевича Карчаева с 03.08.2018 до образования нового единоличного исполнительного органа АО "НПО Лавочкина", - сообщается на сайте.

Лемешевский и руководитель дирекции НПО имени Лавочкина Екатерина Аверьянова, а также адвокат Игорь Третьяков арестованы по обвинению в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, руководители предприятия вместе с Третьяковым похитили порядка 330 млн рублей госкорпорации "Роскосмос" "путем заключения фиктивных договоров с адвокатской контрой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудники юридического отдела НПО".

Лемешевский свою вину не признает. По его словам, за сторонней помощью он обратился, так как юристы НПО проиграли в суде дела по двум искам, заявленным к предприятию после срыва нескольких десятков контрактов.

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Теги: Сергей Лемешевский, НПО имени Лавочкина

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