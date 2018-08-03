Вступившего в батальон "Азов" россиянина Королева объявили в розыск за наемничество

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Антон Королёв заочно арестован и объявлен в международный розыск, СКР обвиняет его в наемничестве в составе украинских силовых структур, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Заочно предъявлено обвинение гражданину РФ Антону Королёву. По ходатайству следствия судом ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и он объявлен в международный розыск", - сказала Петренко в пятницу "Интерфаксу".

По ее словам, Королёву вменяется участие в вооруженном конфликте ч. 3 ст. 359 УК РФ, публичные призывы к экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ), возбуждение ненависти и вражды (1 ст. 228 УК РФ).

По данным следствия, Королёв в марте 2015 года добровольно вступил в состав украинского националистического батальона "Азов", "прошёл спецподготовку, овладел обращением с огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами, и приобрел необходимые знания о военной стратегии и тактике".

"В период с 2015 года по настоящее время россиянин совместно с другими бойцами указанного подразделения принимает участие в боевых действиях на территории юго-востока Украины против сил народного ополчения самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик", - сказала Петренко. Она отметила, что СКР направил запрос в Генеральную прокуратуру для решения вопроса об экстрадиции Королева.

"В случае отказа украинской стороны в экстрадиции, уголовное дело в отношении Королева будет направлено в суд заочно", - добавила представитель СКР.