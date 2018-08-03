Ярославский омбудсмен встретится с Урлашовым после письма о насилии в колониях

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин направил запросы после публикации в местном СМИ письма, в котором от лица бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова говорится о насилии в СИЗО и колониях.

Он сообщил "Интерфаксу" о намерении на следующей неделе встретиться с бывшим градоначальником, отбывающим наказание в рыбинской колонии.

В среду ярославский портал 76.ru опубликовал фрагменты письма, якобы написанного Урлашовым. В них сообщается о том, что пытки "ежедневно происходят во всех лагерях и СИЗО Ярославской области, а также по всей России", говорится также о применении силы к заключенным в ярославском и рыбинском СИЗО.

Официальный представитель экс-мэра Ярославля Светлана Ефимова заявила, что ничего не знает о существовании письма. В региональном УФСИН опровергли информацию о том, что письмо написано экс-мэром. Информированный источник сообщал "Интерфаксу", что поступившее в силовые ведомства письмо не было подписано Урлашовым, оно было анонимным.

В августе 2016 года Урлашов был осужден за получение взятки в размере 17 млн рублей и в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Ему было назначено наказание в виде 12 лет и шести месяцев колонии строгого режима и штрафа в размере 60 млн рублей.