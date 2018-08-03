Что произошло за день: пятница, 3 августа

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дума назначила на 21 августа большие парламентские слушания по пенсионной реформе. В них примут участие представители институтов гражданского общества, правительства, а также эксперты. Большие парламентские слушания обычно проводятся по самым резонансным инициативам.

- Осужденный за убийство полковника Юрия Буданова Юсуп Темирханов скончался в колонии, где отбывал наказание.

- Китай обнародовал план ответа на торговые угрозы США. КНР введет пошлины с дифференцированными ставками на товары из США стоимостью $60 млрд. Кроме того, Пекин собирается ввести пошлины по ставке 25% на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США.

- ФСИН опровергла информацию о письме экс-мэра Ярославля о пытках в колониях. Ранее фрагменты текста, якобы написанного Евгением Урлашовым, появились на ярославском сайте 76.ru

- Представители ООН присоединились к расследованию убийства российских журналистов в Центральноафриканской Республике.

- Следственный комитет России опубликовал видеозапись с камеры наблюдения в московском подъезде, в котором жили три сестры Хачатурян, признавшиеся в убийстве своего отца. На ней видно, как одна из девушек в замешательстве выходит из двери к лифтам, закрывает лицо руками и затем возвращается обратно.

- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что задержанный на Чукотке гражданин США, вероятно, заблудился из-за сложных метеоусловий. Ранее сообщалось, что он приплыл на лодке с Аляски и попросил политического убежища.

- Обвиненный в мошенничестве гендиректор НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский досрочно отправлен в отставку.

- Небольшой московский банк "Агросоюз" попал в санкционный список США за сотрудничество с северокорейским режимом.

- Правительство РФ подготовило пакет законопроектов, в которых предлагается ввести административную и уголовную ответственность за нарушения при прохождении технических осмотров транспортных средств. Ответственность за "серые" диагностические карты предусмотрена для водителей, экспертов и компаний-операторов.