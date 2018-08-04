Расследовать крушение Ми-8 в Красноярском крае будет МАК

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Межгосударственный авиационный комитет (МАК) будет заниматься расследованием авиакатастрофы с вертолетом Ми-8 в Красноярском крае.

Как сообщает МАК на своем сайте, авария произошла в 05:43 по Москве в районе посадочной площадки Ванкор.

"По имеющейся информации после взлета произошло столкновение лопастями несущего винта с грузом на внешней подвеске другого, взлетевшего ранее вертолета", - говорится в сообщении.

Все находившиеся на борту 15 пассажиров и 3 члена экипажа погибли, воздушное судно разрушено и частично сгорело.

Другой вертолет повреждений не получил и произвел посадку на площадке Ванкор. "В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.

МАК выразил соболезнования близким погибших.

Ранее в соцсетях появилось видео с места крушения Ми-8 в Красноярском крае.