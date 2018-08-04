Легковушка въехала в остановку в Ижевске

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Два легковых автомобиля столкнулись на окраине Ижевска в субботу, один из них выбросило на остановку, пять человек пострадали, в том числе трое подростков.

"Столкнулись Mazda и BMW. После чего BMW наехал на остановку", - сообщил агентству "Интерфакс" начальник 1-го отдела управления ГИБДД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

Он уточнил, что ДТП произошло в 15.50 мск.

По его данным, в результате аварии пострадали пять человек: водитель BMW и находившиеся на остановке подросток 14 лет, двое 15-летних подростка и 18-летний молодой человек.