Спасенный в Пакистане российский альпинист прилетел в Москву спецбортом МЧС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Самолет МЧС РФ доставил на родину российского альпиниста пострадавшего при покорении одной из вершин в Пакистане, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"МЧС России успешно завершило проведение санитарно-авиационной эвакуации пострадавшего российского альпиниста из города Исламабад в город Москву, который почти неделю провел на склоне горы Латок-1 в Пакистане", - сказали в пресс-службе.

Пострадавший мужчина нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

"В Москве пострадавшего доставят в специализированное медицинское учреждение, где ему окажут всю необходимую помощь", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что МЧС направило в Пакистан за пострадавшим россиянином спецборт.

Российский альпинист был спасен 31 июля. Александр Гуков совершал восхождение на гору Латок-1 с напарником Сергеем Глазуновым. Через две недели после начала восхождения Глазунов погиб, а Гуков остался без связи, снаряжения и практически без еды. Снять альпиниста со склона долгое время не позволял уровень подготовки пакистанских спасателей. В итоге Гуков ждал помощи около недели.

Гора Латок-1 высотой 7145 метров расположена недалеко от границы Индии и Пакистана. Российский альпинист находится на уровне около 6200 м.