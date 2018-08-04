Что произошло за день: суббота, 4 августа

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Стали известны обстоятельства крушения вертолета в Красноярском крае, в результате которого погибли 18 человек. Как сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС, экипаж Ми-8 неверно рассчитал дистанцию до взлетевшего ранее вертолета с внешним грузом, в результате чего произошло столкновение. В связи с катастрофой 6 августа в регионе объявлено днем траура.

- На Остоженке в центре Москвы произошел пожар в здании дома-музея Тургенева. По сообщению МЧС, площадь возгорания составила 70 квадратных метров, однако, судя по фотографиям с места происшествия, особняк пострадал довольно сильно. Здание несколько лет находилось на реставрации, его планировали открыть этой осенью.

- Минобороны РФ подтвердило отправку главе комитета начальников штабов вооруженных сил США конфиденциального письма по Сирии, посетовав на то, что американская сторона не соблюдает договоренности о предании огласки контактов такого рода. Незадолго до этого агентство Reuters сообщило, что начальник Генштаба РФ отправил главе комитета начальников штабов некое "тайное письмо" в котором содержались предложения по сотрудничеству в Сирии и восстановлению страны.

- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что распорядится заморозить активы ряда американских министров в Турции, если таковые имеются, в ответ на санкции США из-за задержания пастора Эндрю Брансона.

- Юморист Евгений Петросян подал встречный иск к своей супруге Елене Степаненко в рамках бракоразводного процесса. Ранее стало известно, что Степаненко намерена отсудить у Петросяна большую часть имущества.