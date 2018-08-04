Подросток погиб в результате удара молнии в футбольное поле в Нижегородской области

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Нижегородской области в субботу от удара молнии погиб подросток, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

"Мальчики играли на стадионе в Дзержинске, в поле без дождя ударила молния, один из игроков погиб. Проводится доследственная проверка", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, больше никто из игроков не пострадал.

Погибший юноша, по предварительной информации, был студентом одного из дзержинских техникумов.