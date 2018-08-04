Один человек погиб и семь пострадали в ДТП в Татарстане

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Обстоятельства ДТП, в результате которого один человек погиб и семеро пострадали, выясняют в Татарстане.

"В 18:30 мск на 4 км автодороги Набережные Челны - Заинск - Альметьевск водитель автомобиля "Киа Сид", который двигался в сторону Набережных Челнов, не справился с управлением и съехал на разделительную полосу, а затем на встречную полосу, где столкнулся с встречным автомобилем "Богдан 2110", - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

По предварительным данным, в ДТП погиб пассажир автомобиля "Киа сид", еще семь человек пострадали.