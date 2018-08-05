Глава СЖР назвал приоритетом законодательно защитить журналистов в "горячих точках"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Союз журналистов России (СЖР) поможет в организации поминок убитых в Центральноафриканской республике (ЦАР) журналистов, сообщил глава СЖР Владимир Соловьев в эфире "Россия 24" в воскресенье.

"В Союз журналистов обратились коллеги Орхана Джемаля с просьбой оказать помощь в организации поминок. Союз журналистов со своей стороны сделает все, что в его силах, чтобы помочь коллегам и родственникам помянуть и вспомнить погибших товарищей", - сказал Соловьев.

"Предположительно, журналистов похоронят в среду. Но это по предварительной информации, если все следственные действия будут закончены до этого момента, - уточнил он. - Нам нужно ждать подтверждения этой информации в ближайшие день-два".

По словам главы СЖР, приоритетной задачей для журналистского сообщества сейчас является "скорейшая разработка законодательных мер по защите журналистов в так называемых горячих точках". "Это не только там, где идут масштабные боевые действия, но и просто в неспокойных регионах. Это страховка, которая сейчас, к сожалению, достаточно мала. А риск для жизни, как мы сейчас еще лишний раз убедились, огромен", - пояснил Соловьев.

31 июля стало известно, что в ЦАР 30 июля в результате нападения неизвестных были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые прибыли в Африку для съемок фильма о частных военных компаниях.

СКР по данному факту возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).

К расследованию убийства российских журналистов в Центральноафриканской республике присоединились и представители ООН.

3 августа тела убитых были направлены самолетом из столицы ЦАР Банги через Париж в Москву. 5 августа тела российских журналистов были доставлены на родину и направлены на судебно-медицинскую экспертизу для определения причин гибели.