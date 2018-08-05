Организаторы "Нашествия" заявили, что фестиваль проходит без происшествий

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Организаторы "Нашествия" заявляют, что на территории рок-фестиваля не произошло никаких серьезных происшествий.

"Насколько мне известно, на территории фестиваля нет какие-то серьезных происшествий, тем более с погибшими", - сообщила "Интерфаксу" сопродюсер "Нашествия" Анастасия Рогожникова в воскресенье.

Ранее в воскресенье осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что посетитель фестиваля "Нашествие" в Тверской области погиб от удара током. По его словам, посетитель с флагом зацепил электропровод и погиб от удара током.

Обстоятельства происшествия выясняются, добавил собеседник агентства.

Рок-фестиваля "Нашествие" проходит в Тверской области с 3 по 5 августа.