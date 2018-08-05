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В Тульской области уточнили число пострадавших от взрыва на химпредприятии

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - По уточненным данным, четыре человека пострадали в результате взрыва на Алексинском химическом комбинате (Тульская область), сообщил "Интерфаксу" в воскресенье источник.

"В результате произошедшего хлопка на территории комбината пострадали четыре человека. Трое из пострадавших госпитализированы с термическими ожогами лица и рук, еще одной медпомощь оказана месте", - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что мог произойти взрыв газовоздушной смеси.

Ранее "Интерфаксу" в региональном управлении МЧС сообщили о трех пострадавших из-за небольшого хлопка в одном из цехов предприятия. Всего на место происшествия выезжали два пожарных расчета.

Алексинский химический комбинат - многопрофильное предприятие, выпускающее высокотехнологичную продукцию специального и промышленного назначения, а также товары народного потребления.

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Теги: Тульская область, Алексинский химический комбинат

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