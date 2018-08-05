Погибшего в ЦАР режиссера Расторгуева похоронят в Москве 7 августа

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Похороны погибшего в Центральноафриканской республике режиссера Александра Расторгуева состоятся 7 августа в Москве, сообщил его коллега Павел Костомаров.

"Воля родственников Саши Расторгуева. Саша упокоится в Москве во вторник 7 августа", - написал Костомаров в своем фейсбуке.

Он отметил, что отпевание начнется в 13:00 в храме Космы и Дамиана в Столешниковом переулке, прощание пройдет в 16:30 в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища.

31 июля стало известно, что в ЦАР 30 июля в результате нападения неизвестных были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые прибыли в Африку для съемок фильма о частных военных компаниях. СКР по данному факту возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

В ночь на воскресенье 5 августа тела российских журналистов были доставлены на родину и направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Александр Расторгуев родился в Ростове-на-Дону в 1971 году. Он учился на факультете филологии Ростовского государственного университета, окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства (СПбГАТИ). Работал в Ростове-на-Дону режиссером на ГТРК "Дон-ТР". Является режиссером около 10 документальных фильмов. В соавторстве с документалистом Павлом Костомаровым и телеведущим Алексеем Пивоваровым снял документальный фильм "Срок" о лидерах современной российской оппозиции - Сергее Удальцове, Алексее Навальном, Ксении Собчак, Илье Яшине, Эдуарде Лимонове и Борисе Немцове. Последняя работа -"Выбирая Россию" - о президентских выборах 2018 года .