Что произошло за день: воскресенье, 5 августа

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Швейцарии разбился самолет военно-транспортный самолет "Юнкерс-52 времен Второй мировой войны в Швейцарии, который использовался для перевозки туристов. Погибли 20 человек.

- Преподавател ВШЭ Владимир Бродский пожаловался, что его задержала полиция на Ярославском вокзале. По его словам, его подвергли унизительному досмотру, а затем отпустили. Начата проверка.

- В Москве покончил с собой сын бизнесмена Михаила Хубутии - Николоз.

- Посетитель фестиваля "Нашествие" в Тверской области с флагом зацепил электропровод и погиб от удара током, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник. Организаторы заявили, что на территории рок-фестиваля не произошло никаких серьезных происшествий.