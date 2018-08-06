День траура по погибшим при крушении вертолета Ми-8 объявлен в Красноярском крае

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Понедельник объявлен в Красноярском крае днем траура в память о жертвах крушения вертолета Ми-8 под Игаркой, сообщило краевое правительство.

В день траура во всех городах и районах приспущены флаги Красноярского края. Кроме того, телерадиокомпаниям, учреждениям культуры и иным организациям предложено воздержаться от проведения увеселительных мероприятий, показа развлекательных программ и передач.

Врио губернатора края Александр Усс поручил правительству края во взаимодействии с органами местного самоуправления Туруханского района и федеральными органами исполнительной власти организовать работу по ликвидации последствий авиационной катастрофы и оказанию помощи и поддержки членам семей погибших.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр" разбился в субботу утром. Катастрофа произошла в 180 километрах севернее населенного пункта Игарка, вблизи площадки нефтеперекачивающей станции "Ванкор". На борту вертолета находились 18 человек - 15 пассажиров и трое членов экипажа. Все они погибли. По предварительной версии, причиной катастрофы стало то, что Ми-8 зацепил в воздухе лопастями внешний груз другого вертолета.